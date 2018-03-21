Крайне оригинальное ДТП произошло во Владивостоке 

Пользователи соцсети Instagram обсуждают фото очень оригинальной и нестандартной дорожной аварии во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
ДТП произошло накануне днем на Партизанском проспекте, в районе остановки общественного транспорта «Инструментальный завод». Водитель автомобиля Toyota Mark X пытался проехать между машинами и застрял.
Снимки аварии, опубликованные в сообществе «Экипажи ДПС», вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети.
«Прикольно, стандартные аварии уже надоели! Будь оригинален!»
«Бутерброд замутил».
«Он забыл, что не на мотоцикле».
«Забыл выдохнуть».
«Щеки не втянул».
Кто-то из подписчиков предположил, что исход у этой аварии был бы другим, если бы автомобилист выбрал другую скорость.
«Быстрее надо было ехать, тогда бы точно пролез».
A post shared by Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) on Mar 20, 2018 at 11:46pm PDT