Крайне оригинальное ДТП произошло во Владивостоке 

ДТП произошло накануне днем на Партизанском проспекте, в районе остановки общественного транспорта «Инструментальный завод». Водитель автомобиля Toyota Mark X пытался проехать между машинами и застрял.

Снимки аварии, опубликованные в сообществе «Экипажи ДПС», вызвал бурное обсуждение среди пользователей Сети.

«Прикольно, стандартные аварии уже надоели! Будь оригинален!»

«Бутерброд замутил».

«Он забыл, что не на мотоцикле».

«Забыл выдохнуть».

«Щеки не втянул».

Кто-то из подписчиков предположил, что исход у этой аварии был бы другим, если бы автомобилист выбрал другую скорость.

«Быстрее надо было ехать, тогда бы точно пролез».

