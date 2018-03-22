В Ломоносове произошло смертельное ДТП

Об этом сообщают очевидцы в паблике, посвященном Санкт-Петербургу

Авария произошла вечером 21 марта. По словам местным жителей, автомобиль «Chevrolet Lancer» скрывался от погони полицейских. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и машина боком врезалась в столб. Одного из пассажиров выкинуло из машины от удара. Водитель ранен. Девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, погибла.