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В Ломоносове произошло смертельное ДТП
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В Ломоносове произошло смертельное ДТП 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом сообщают очевидцы в паблике, посвященном Санкт-Петербургу.
Авария произошла вечером 21 марта. По словам местным жителей, автомобиль «Chevrolet Lancer» скрывался от погони полицейских. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и машина боком врезалась в столб. Одного из пассажиров выкинуло из машины от удара. Водитель ранен. Девушка, сидевшая на переднем пассажирском сидении, погибла.
Ранее в Центральном районе Санкт-Петербурга легковушка столкнулась с автобусом. По словам очевидцев, водитель автомобиля не смог рассчитать движение автобуса. На место аварии были вызваны сотрудники ДПС.
Фото: архив ФедералПресс
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