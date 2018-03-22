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Под Уфой столкнулись восемь автомобилей
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Под Уфой столкнулись восемь автомобилей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
УФА, 22 мар — РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись под Уфой, среди которых была и машина скорой помощи с больным в салоне, в результате массовой аварии пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.
По данным ведомства, ДТП произошло в четверг утром на автодороге Уфа-Булгаково.
"Сначала столкнулись Lexus, Лада Калина и автомобиль скорой медицинской помощи, в которой из Стерлитамака в Уфу везли больного. На месте аварии остановилась машина Mazda, из него вышел пассажир, и в этот момент его сбила проезжавшая мимо Газель. После этого рядом столкнулись еще три легковых автомобиля", — говорится в сообщении ведомства.
По данным ГИБДД, на месте аварии оказана помощь троим участникам дорожного движения. Ведется разбирательство.
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