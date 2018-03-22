Массовое ДТП: Под Уфой 5 машин столкнулись, есть погибший

ДТП с участием 5 автомобилей произошло под Уфой на 9ом км автодороги Западный обход.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, накануне, 21 марта, в массовой аварии столкнулись пять автомобилей. Предположительно, ГАЗ-33106 «Валдай» под управлением 43-летнего водителя из Татарстана столкнулся с попутными автомобилями «Лада Гранта» и «ВАЗ-2108». В результате столкновения «восьмерка» улетела в кювет, а «Лада Гранта» вылетела на «встречку», где столкнулась с грузовиком марки «Skania». Последний вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником «Nissan Pathfinder».

На месте массового ДТП под Уфой погиб водитель «Лады Гранта», 43-летний житель Чишминского района. В ДТП пострадали двое — водитель и пассажирка «Nissan».

Обстоятельства жуткой аварии выясняются.