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Массовое ДТП: Под Уфой 5 машин столкнулись, есть погибший
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Массовое ДТП: Под Уфой 5 машин столкнулись, есть погибший 

Новости Рязани 30 минут назад
Фото: Новости Рязани
ДТП с участием 5 автомобилей произошло под Уфой на 9ом км автодороги Западный обход.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, накануне, 21 марта, в массовой аварии столкнулись пять автомобилей. Предположительно, ГАЗ-33106 «Валдай» под управлением 43-летнего водителя из Татарстана столкнулся с попутными автомобилями «Лада Гранта» и «ВАЗ-2108». В результате столкновения «восьмерка» улетела в кювет, а «Лада Гранта» вылетела на «встречку», где столкнулась с грузовиком марки «Skania». Последний вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником «Nissan Pathfinder».
На месте массового ДТП под Уфой погиб водитель «Лады Гранта», 43-летний житель Чишминского района. В ДТП пострадали двое — водитель и пассажирка «Nissan».
Обстоятельства жуткой аварии выясняются.
Фото: Госавтоинспекция РБ
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