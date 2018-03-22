Массовая авария под Уфой: в ДТП попали сразу 15 машин

На трассе Уфа Оренбург неподалеку от поселка Булгаково столкнулись сразу 15 машин. Как рассказал Ufa1 источник, в аварии пострадали четыре человека.

— На месте сейчас работают дорожные полицейские и медики, оказывают помощь всем, кто получил травмы. Есть информация, что в аварию попала и машина скорой помощи, которая везла тяжелого больного, — рассказал источник.

Кто спровоцировал ДТП и по какой причине произошла авария выяснят дорожные полицейские, которые выехали на место ЧП.

Сегодня весь день в Уфе идет снегопад, автолюбителям стоит быть более осмотрительными и осторожными на дороге. На дорогах возможно ухудшение видимости, поэтому рекомендуется снизить скоростной режим и выдерживать достаточную для проведения маневра дистанцию.