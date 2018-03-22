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Массовая авария под Уфой: в ДТП попали сразу 15 машин
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Массовая авария под Уфой: в ДТП попали сразу 15 машин 

ufa1.ru 14 минут назад
Фото: ufa1.ru
На трассе Уфа — Оренбург неподалеку от поселка Булгаково столкнулись сразу 15 машин. Как рассказал Ufa1 источник, в аварии пострадали четыре человека.
— На месте сейчас работают дорожные полицейские и медики, оказывают помощь всем, кто получил травмы. Есть информация, что в аварию попала и машина скорой помощи, которая везла тяжелого больного, — рассказал источник.
Кто спровоцировал ДТП и по какой причине произошла авария выяснят дорожные полицейские, которые выехали на место ЧП.
Сегодня весь день в Уфе идет снегопад, автолюбителям стоит быть более осмотрительными и осторожными на дороге. На дорогах возможно ухудшение видимости, поэтому рекомендуется снизить скоростной режим и выдерживать достаточную для проведения маневра дистанцию.
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