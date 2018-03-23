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Лишить прав за пьянку смогут по крови
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Лишить прав за пьянку смогут по крови 

Рамблер 1 час назад
Фото: Ведомости Урал
Госдума приняла законопроект о наказании водителей за алкоголь, обнаруженный не только по результатам анализа выдыхаемого ими воздуха, но и по результатам анализа крови. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сегодня нижняя палата парламента приняла соответствующий законопроект в третьем чтении. Согласно ему, отныне административным правонарушением будет считаться не только присутствие 0,16 миллиграмма алкоголя в одном литре выдыхаемого водителем воздуха, но и обнаружение в его крови не менее чем 0,3 грамма спирта на один литр.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявлял агентству, что иногда заподозренного в употреблении алкоголя водителя нет возможности «продуть», например, когда он слишком пьян или ранен, что становилось препятствием для наказания. По словам депутата, врачи, которые проводят анализ крови такого автолюбителя и находят алкоголь, «не пишут» об этом, ссылаясь на запрет Минздрава, который, в свою очередь, ссылается на отсутствие в законах «норматива по крови».
Принятый сегодня закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
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