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Виновник смертельного ДТП в Куйбышевском районе получил два года условно
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Виновник смертельного ДТП в Куйбышевском районе получил два года условно 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Куйбышевском районном суде подошло к концу слушание дела в отношении 25-летнего местного жителя. Его признали виновником смертельного ДТП.
— Ранее мужчину лишили водительских прав. Но это не остановило его. 14 октября прошлого года он сел за руль в нетрезвом виде, — рассказали в прокуратуре. — По дороге он ехал с выключенными фарами.
Около трех часов ночи водителя заметили сотрудники ГИБДД. Они попытались остановить мужчину, но он уехал от них и на улице Уральской врезался в стоящий грузовик MAN. Пассажирка легковушки погибла до приезда скорой. Оказалось, что она не была пристегнута. Молодого человека врачи с тяжелыми травмами отправили в больницу.
Судья учел, что молодой человек после аварии не может самостоятельно двигаться. Служители Фемиды приговорили мужчину к двум годам лишения свободы условно. Также ему ближайшие два года нельзя садиться за руль.
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