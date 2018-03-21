Виновник смертельного ДТП в Куйбышевском районе получил два года условно

В Куйбышевском районном суде подошло к концу слушание дела в отношении 25-летнего местного жителя. Его признали виновником смертельного ДТП.

— Ранее мужчину лишили водительских прав. Но это не остановило его. 14 октября прошлого года он сел за руль в нетрезвом виде, — рассказали в прокуратуре . — По дороге он ехал с выключенными фарами.

Около трех часов ночи водителя заметили сотрудники ГИБДД . Они попытались остановить мужчину, но он уехал от них и на улице Уральской врезался в стоящий грузовик MAN. Пассажирка легковушки погибла до приезда скорой. Оказалось, что она не была пристегнута. Молодого человека врачи с тяжелыми травмами отправили в больницу.

Судья учел, что молодой человек после аварии не может самостоятельно двигаться. Служители Фемиды приговорили мужчину к двум годам лишения свободы условно. Также ему ближайшие два года нельзя садиться за руль.