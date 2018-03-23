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Кресло главы Кировского района занял Сергей Пилипенко
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Путин выступит со срочным обращением

Кресло главы Кировского района занял Сергей Пилипенко 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
В Саратове идет перестановка чиновничьих кадров. Так, в среду кресло главы администрации Кировского района покинул районный глава Виталий Карпов. Об этом объявили 21 марта. И сегодня, 23 марта, в пресс-службе мэрия сообщили о том, что кресло занял Сергей Пилипенко.
Отметим, что прежний руководитель ушел с поста добровольно, написав заявление по собственному желанию. Он отправился в отпуск, «без возвращения». Обязанности главы взял на себя Сергей Пилипенко, который в свое время в течение шести лет уже руководил районом.
Опыт чиновника, ответственного за городское хозяйство, ему пригодится на новом «старом» месте.
Обязанности замглавы администрации по городскому хозяйству перешли к Роману Бусаргину, который руководил сектором ЖКХ в Энгельсской администрации.
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 Ещё 6 источников 
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