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«Я чудом жива осталась»: на Речном вылетевшая на тротуар машина едва не сбила девушку
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«Я чудом жива осталась»: на Речном вылетевшая на тротуар машина едва не сбила девушку 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Сегодня около 21.30 в районе метро «Речной вокзал» произошло ДТП, в котором едва не пострадала девушка, проходившая по тротуару.
«Я сейчас чудом жива осталась, — сообщила НГС очевидица аварии Екатерина. — Иду вдоль дороги, к маршрутке, слышу удар машин сзади и что машина летит на тротуар, а впереди девушка. Я понимаю, что вторая сзади и испугалась, но та уже остановилась… Слава богу, что девушка только упала и сильно испугалась, заплакала. Все живы, все в шоке».
В отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили корреспонденту НГС, что в районе метро «Речной вокзал» произошло столкновение автомобилей «Тойота» и «Мицубиси». Пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники ДПС.
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