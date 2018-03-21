«Я чудом жива осталась»: на Речном вылетевшая на тротуар машина едва не сбила девушку

Сегодня около 21.30 в районе метро «Речной вокзал» произошло ДТП, в котором едва не пострадала девушка, проходившая по тротуару.

«Я сейчас чудом жива осталась, — сообщила НГС очевидица аварии Екатерина. — Иду вдоль дороги, к маршрутке, слышу удар машин сзади и что машина летит на тротуар, а впереди девушка. Я понимаю, что вторая сзади и испугалась, но та уже остановилась… Слава богу, что девушка только упала и сильно испугалась, заплакала. Все живы, все в шоке».