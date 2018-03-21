Ещё
Водитель и пассажирка «Калины» погибли, желая проскочить перед электричкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водитель и пассажирка «Калины» погибли, желая проскочить перед электричкой 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В связи с гибелью водителя и пассажирки «Калины» на 142 км пикет № 6 перегона Мастрюково — Курумоч Куйбышевской железной дороги проводится прокурорская проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
Столкновение электропоезда сообщением «Жигулевское море-Самара» с автомобилем «Лада Калина», направлявшимся из поселка Власть Труда в поселок Курумоч произошло 19 марта в 08:48.
По предварительным данным причиной произошедшего явилось грубое несоблюдение водителем «Калины» правил дорожного движения, преступная самонадеянность на то, что он успеет проскочить переезд перед приближающимся поездом, несмотря на запрещающие сигналы светофора на железнодорожном переезде.
В результате автомобиль врезался в локомотив электропоезда, 71-летний водитель автомобиля, и его 81-летняя супруга, находившаяся в автомобиле на пассажирском месте, от полученных черепно-мозговых травм скончались на месте.
Локомотив электропоезда получил повреждения отбойника, но схода подвижного состава не было допущено, что предотвратило наступление более тяжких последствий для ни в чем не повинных пассажиров электропоезда.
В связи с произошедшим Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка федерального законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также взят на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре из-за коммунальной аварии изменена схема движения автобусов № 38 В Сызрани погибли два работника депо при сходе порожних грузовых вагонов Пьяный водитель Chevrolet Lanos таранил «Приору», пострадали три человека
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине154
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США596
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»61
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение