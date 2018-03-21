Водитель и пассажирка «Калины» погибли, желая проскочить перед электричкой

В связи с гибелью водителя и пассажирки «Калины» на 142 км пикет № 6 перегона Мастрюково — Курумоч Куйбышевской железной дороги проводится прокурорская проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Столкновение электропоезда сообщением «Жигулевское море-Самара» с автомобилем «Лада Калина», направлявшимся из поселка Власть Труда в поселок Курумоч произошло 19 марта в 08:48.

По предварительным данным причиной произошедшего явилось грубое несоблюдение водителем «Калины» правил дорожного движения, преступная самонадеянность на то, что он успеет проскочить переезд перед приближающимся поездом, несмотря на запрещающие сигналы светофора на железнодорожном переезде.

В результате автомобиль врезался в локомотив электропоезда, 71-летний водитель автомобиля, и его 81-летняя супруга, находившаяся в автомобиле на пассажирском месте, от полученных черепно-мозговых травм скончались на месте.

Локомотив электропоезда получил повреждения отбойника, но схода подвижного состава не было допущено, что предотвратило наступление более тяжких последствий для ни в чем не повинных пассажиров электропоезда.

В связи с произошедшим Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка федерального законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также взят на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами.