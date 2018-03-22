В Самаре вернули тепло в дома на Ставропольской — Ново-Вокзальной

В ночь на четверг, 22 марта, специалисты успешно завершили ремонтные работы на теплосети на улице Ставропольской. Об этом сообщили представители «ПТС».

— Сотрудники коммунальной службы закончили сварочные работы на месте повреждение теплосети диаметром 500 мм в 23:57. После этого потребителей перевели с резервной на штатную схему теплоснабжения. Сейчас тепловые сети работают в нормальном режиме, — рассказали в «ПТС».

Накануне специалисты обнаружили повреждение теплосети на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Коммунальную аварию локализовали. На месте работали 14 сотрудников коммунальной службы и 6 единиц спецтехники.

Коммунальная авария внесла свои изменения в маршрут общественного транспорта. Автобус № 38 пустили в обход по Ново-Вокзальной и Вольской.