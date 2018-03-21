Пожилая пара погибла в ДТП с фурой в Волгоградской области 

Во вторник 20 марта в Суровикинском районе Волгоградской области на трассе Волгоград — Каменск‐Шахтинский произошло дорожно‐транспортное происшествие, в котором скончалась пожилая пара. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.
68-летний
водитель за рулем легкового автомобиля
«Лада-111730»
на 118 километре федеральной автодороги не справился с управлением и на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.
По информации
пресс-службы
ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль попал под фуру, которая моментально смяла легковушку с находившимися в ней людьми.
В результате аварии водитель «Лады» и его 65-летняя
пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего.