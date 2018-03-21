Пожилая пара погибла в ДТП с фурой в Волгоградской области

Во вторник 20 марта в Суровикинском районе Волгоградской области на трассе Волгоград — Каменск‐Шахтинский произошло дорожно‐транспортное происшествие, в котором скончалась пожилая пара. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru.

68-летний

водитель за рулем легкового автомобиля

«Лада-111730»

на 118 километре федеральной автодороги не справился с управлением и на большой скорости вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом с полуприцепом.

По информации

пресс-службы

ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль попал под фуру, которая моментально смяла легковушку с находившимися в ней людьми.

В результате аварии водитель «Лады» и его 65-летняя

пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности произошедшего.