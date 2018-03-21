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ГИБДД сообщила об удвоении числа автомобилей в РФ
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ГИБДД сообщила об удвоении числа автомобилей в РФ 

Quto.ru 3 часа назад
Фото: Quto.ru
Число автомобилей, зарегистрированных на территории России, увеличилось почти в два раза за последние 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные данные Госавтоинспекции. В настоящее время в нашей стране стоит на учёте примерно 60 млн единиц транспортных средств.
«За последние десять лет количество зарегистрированных автомототранспортных средств в России увеличилось с 34 млн до 59,7 млн единиц. В среднем количество транспортных средств каждый год возрастает на 2-2,5 млн единиц, среди них большую часть составляют легковые автомобили», — пояснил собеседник информагентства.
Только за прошлый год число регистрационных действий в подразделениях Госавтоинспекции страны составило порядка 11 млн Самым распространённым видом регистрационных действий стало изменение данных о собственнике (60% всех обращений).
Напомним, в одном лишь столичном регионе за прошлый год число автомобилей выросло на 300 тысяч единиц и превысило отметку в восемь миллионов. 6,72 млн из них — легковые автомобили. В Москве на каждую машину приходится лишь 25 м² дороги — в три раза меньше, чем в Сингапуре.
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