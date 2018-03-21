Двух человек госпитализировали после ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Два человека пострадали в результате автоаварии на трассе в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 20 марта около 19.00 на 40-м километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново. 44-летний водитель за рулем «жигулей» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай».

В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Водителя доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом, 23-летнюю пассажирку — с переломами.

Напомним, «Газель» проломила череп пешеходу в Дзержинске.