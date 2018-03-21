Ещё
Двух человек госпитализировали после ДТП в Дальнеконстантиновском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двух человек госпитализировали после ДТП в Дальнеконстантиновском районе 

В городе N 4 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Два человека пострадали в результате автоаварии на трассе в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло 20 марта около 19.00 на 40-м километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново. 44-летний водитель за рулем «жигулей» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Хендай».
В аварии пострадали водитель и пассажир ВАЗа. Водителя доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом, 23-летнюю пассажирку — с переломами.
Напомним, «Газель» проломила череп пешеходу в Дзержинске.
В городе N: последние новости
На Нижне-Волжской набережной введут ограничения для транспорта 88-летний пенсионер угодил под колеса иномарки в Советском районе Пьяный пенсионер устроил ДТП в Урене
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине154
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Черноморский флот бессилен против ВМС США596
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»61
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение