Как спасти Израиль от транспортного коллапса?

Недавний отчет израильского Центробанка о состоянии транспортной инфраструктуры за 2017 год указывает на многолетние просчеты государства в сфере общественного транспорта, ведущие нас к неизбежному коллапсу. Согласно отчету, лишь 18% населения страны постоянно пользуется автобусным сообщением, 3% — поездами, 10% ездят на работу на велосипедах. Однако подавляющее большинство израильтян (69%) предпочитают для поездок на работу и по личным делам частные автомобили — даже если их содержание обходится слишком дорого. Как вообще в подобной ситуации можно бороться с дорожными пробками? Эксперты предлагают ряд мер, некоторые из которых кажутся не слишком реалистическими.

Скоростные маршруты. Подобная модель хорошо зарекомендовала себя в районе международного аэропорта имени Бен-Гуриона. Планируется открытие еще трех таких маршрутов в Гуш-Дане — от киббуца Шфаим в южном направлении, от Ришон ле-Циона в северном направлении и на 5-м шоссе. Можно будет оставить машину на стоянке и въехать в Тель-Авив на специальном минибусе, отправляющемся каждые несколько минут. Новые маршруты будут открыты к 2023 году.

Свободное движение частных машин по специальным полосам, предназначенным для общественного транспорта — если в автомобиле находятся не менее трех пассажиров.

Ускоренное развитие важных транспортных инфраструктур, включающее промежуточные решения — до того, как будут введены в строй линии тель-авивского метро и новые трамвайные машруты в Иерусалиме . Эти проекты будут завершены к 2024 и 2026 гг.. Каждая новая линия приведет к тому, что с шоссе уйдут 50 тысяч автомобилей. Проблема, однако, заключается в том, что ежегодно на дороги выходят 150 новых машин.

Налог на въезд в центры городов: специальная плата за въезд в центр города. Такая модель реализована во многих городах Европы. Общественный транспорт по субботам: с учетом нынешней правительственной коалиции об этом можно только мечтать. Меньше машин, больше денег. Предлагается вернуть запрет, существовавший в 70-е годы, предусматривающий неиспользование автомобиля один раз в неделю. Трудно понять, как можно реализовать этот запрет. И сколько получит водитель за простой машины.

Денежные поощрения за меньшее использование частного автомобиля. Предполагается реализовать эти льготы через страховые компании, однако те опасаются потери доходов.