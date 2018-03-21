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В Ярославской области маршрутка сбила женщину на полном ходу
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В Ярославской области маршрутка сбила женщину на полном ходу 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске под колёса маршрутки попала пенсионерка. ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что маршрутка остановилась перед перекрёстком, чтобы забрать пассажиров, а потом, скорее всего, уже на запрещающий сигнал светофора, поехала дальше. Так как видно, что в этот же самый момент другим машинам уже загорелся зелёный и они начали движение. Загорелся зелёный и пешеходам, переходившим дорогу. К несчастью, в этот самый момент, не посмотрев по сторонам, дорогу начала переходить женщина. Её на полном ходу сбила маршрутка.
— Очевидцы на руках перетащили женщину в салон пазика и вызвали скорую помощь. Медики приехали минут через пять, — рассказывают очевидцы. Мы уточняем у сотрудников ГИБДД подробности аварии и состояние пострадавшей.
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