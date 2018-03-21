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Под Белгородом офицер погиб, спасая солдата
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Под Белгородом офицер погиб, спасая солдата 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
В Белгородской области во время учений погиб офицер, спасая уронившего гранату солдата, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Чека в тот момент уже была выдернута.
"Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом, — описали ситуацию в пресс-службе. — В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал".
Раненого офицера попытались спасти медики, однако все их усилия оказались напрасны. Погибший представлен к государственной награде «за совершение геройского поступка и спасение жизни подчиненного».
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