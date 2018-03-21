В Октябрьске Renault Sandero сбил на пешеходном переходе женщину

Во вторник, 20 марта, в 17:30, в Октябрьске, 61-летний мужчина, находясь за рулём Renault Sandero, ехавший по улице Ленина со стороны улицы Ульяновской, в район дома №134, сбил 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов

Попавшая под машину женщина получила травму груди, руки и ноги. После оказания медицинской помощи пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.