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В Октябрьске Renault Sandero сбил на пешеходном переходе женщину
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В Октябрьске Renault Sandero сбил на пешеходном переходе женщину 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 20 марта, в 17:30, в Октябрьске, 61-летний мужчина, находясь за рулём Renault Sandero, ехавший по улице Ленина со стороны улицы Ульяновской, в район дома №134, сбил 53-летнюю женщину, которая переходила проезжую по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Попавшая под машину женщина получила травму груди, руки и ноги. После оказания медицинской помощи пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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