Жительница Челябинска погибла в ДТП: в больнице Уфы осталась дочь-сирота

На трассе М-5 возле микрорайона Шакша под Уфой Huyndai Solaris врезался в «десятку». За рулем иномарки сидела 30-летняя жительница Челябинска — Мария (здесь и далее имена изменены — прим.ред.), а на заднем пассажирском сидении ехала семилетняя дочь Лена. Удар оказался такой силы, что женщина и ее малышка получили травмы. Им вызвали скорую и обеих доставили в больницу. Медики боролись за жизнь Марии, но после восьмичасовой операции врачи сообщили сестре страшную новость: «Мама Лены умерла».

— Несколько часов врачи ее «собирали». Операция началась в 10 утра, закончилась около шести. Сестра Марии написала «все хорошо, операция закончилась», а буквально через 15 минут прислала СМС, что Маша умерла, — рассказала Ufa1 хорошая подруга погибшей Валерия.

Женщина рассказала, что досталось и дочурке Марии — у маленькой девочки была сломана челюсть, она получила сильное сотрясение, из-за которого глаза начали косить. Врачи сделали ей уже две операции, но ребенку предстоит долгое лечение и реабилитация. Сейчас в больнице за ней ухаживает тетя. Сестра погибшей Алена, вероятно, возьмет племянницу к себе на воспитание, потому что у девочки остались только пожилые бабушка с дедушкой.

Авария, которая унесла жизнь Марии и оставила Лену сиротой, произошла 17 марта, в тот день мать и дочь выехали рано утром из Челябинска и отправились на юбилей к отцу Маши. Хотели заехать в Уфу, чтобы подхватить сестру Марии Валерию.

Как назло снег шел все утро, и видимость на дороге была практически нулевая — дворники на лобовом стекле едва справлялись с работой. Но Мария все же решила сесть за руль и продолжить путь, однако, доехать до места назначения ей было не суждено.

Дорожные инспекторы заявили, что авария случилась из-за превышения скорости одним из автомобилистов, но кто именно стал виновником — пока не установлено.