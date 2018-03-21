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Жительница Челябинска погибла в ДТП: в больнице Уфы осталась дочь-сирота
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Жительница Челябинска погибла в ДТП: в больнице Уфы осталась дочь-сирота 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На трассе М-5 возле микрорайона Шакша под Уфой Huyndai Solaris врезался в «десятку». За рулем иномарки сидела 30-летняя жительница Челябинска — Мария (здесь и далее имена изменены — прим.ред.), а на заднем пассажирском сидении ехала семилетняя дочь Лена. Удар оказался такой силы, что женщина и ее малышка получили травмы. Им вызвали скорую и обеих доставили в больницу. Медики боролись за жизнь Марии, но после восьмичасовой операции врачи сообщили сестре страшную новость: «Мама Лены умерла».
— Несколько часов врачи ее «собирали». Операция началась в 10 утра, закончилась около шести. Сестра Марии написала «все хорошо, операция закончилась», а буквально через 15 минут прислала СМС, что Маша умерла, — рассказала Ufa1 хорошая подруга погибшей Валерия.
Женщина рассказала, что досталось и дочурке Марии — у маленькой девочки была сломана челюсть, она получила сильное сотрясение, из-за которого глаза начали косить. Врачи сделали ей уже две операции, но ребенку предстоит долгое лечение и реабилитация. Сейчас в больнице за ней ухаживает тетя. Сестра погибшей Алена, вероятно, возьмет племянницу к себе на воспитание, потому что у девочки остались только пожилые бабушка с дедушкой.
Авария, которая унесла жизнь Марии и оставила Лену сиротой, произошла 17 марта, в тот день мать и дочь выехали рано утром из Челябинска и отправились на юбилей к отцу Маши. Хотели заехать в Уфу, чтобы подхватить сестру Марии Валерию.
Как назло снег шел все утро, и видимость на дороге была практически нулевая — дворники на лобовом стекле едва справлялись с работой. Но Мария все же решила сесть за руль и продолжить путь, однако, доехать до места назначения ей было не суждено.
Дорожные инспекторы заявили, что авария случилась из-за превышения скорости одним из автомобилистов, но кто именно стал виновником — пока не установлено.
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