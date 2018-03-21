Резали кузов: в страшном ДТП в Ярославской области столкнулись две «Газели»

Сегодня около 15 часов на трассе М-8 около Ростова Великого в Ярославской области столкнулись две «Газели». — Авария произошла около поворота на Поречье, — рассказали очевидцы ДТП. — Обе «Газели» ехали в сторону Ярославля . Одна из них везла продукты — они рассыпались на дороге. Одна машина перевернулась на бок, друга улетела в кювет. Повреждения были сильные, пришлось вызвать спасателей, чтобы резать кузов. — На место аварии также приехали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Врачи увезли одного из мужчин в больницу. Ещё одно ДТП, в котором серьёзно пострадал человек, произошло в Рыбинске . Там маршрутка на полном ходу сбила пенсионерку.