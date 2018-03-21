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Водитель Nissan X-Trail устроил лобовое ДТП на свердловской трассе
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Водитель Nissan X-Trail устроил лобовое ДТП на свердловской трассе 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Сам погиб, трое пострадали.
21 марта на 286 километре трассы Пермь — Екатеринбург лоб в лоб столкнулись Nissan X-Trail и Range Rover.
По предварительным данным, японская иномарка при обгоне грузовика выскочила на встречную полосу, по которой ехал британский внедорожник, рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.
В результате ДТП водитель Nissan X-Trail погиб, его пассажир получил травмы. Также пострадали шофер Range Rover и его попутчик.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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