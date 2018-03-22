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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП
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На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП 

АиФ Пермь 53 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Жители Пермского края пострадали в аварии по дороге в Екатеринбург. 21 марта в 16 часов в районе города Нижние Серги Свердловской области столкнулись две иномарки.
Как сообщает УГИБДД Свердловской области, 42-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, который ехал со стороны Екатеринбурга, пошёл на обгон и допустил столкновение со встречным автомобилем Range Rover, который ехал из Перми.
В результате ДТП погиб водитель Nissan. Его пассажирка с переломами грудной клетки, позвоночника и травмами головы попала в больницу.
В аварии также пострадали жители Пермского края: оба госпитализированы в отделение реанимации. У 36-летнего водителя Range Rover перелом обеих ног, травмы головы, у его 27-летней пассажирки перелом руки, травмы головы и травма живота.
В социальных сетях очевидец сообщил, что в тот день он ехал из Перми в Екатеринбург. Всю дорогу рядом с ним держался автомобиль Range Rover.
«Всю дорогу лихо обгонял машины, но в принципе ПДД не нарушал. В районе Первоуральска они разбились. Сам момент не видел, подъехал уже когда начали тушить машины. Столкновение было с Nissan X-Trail. Пассажирка живая, а у водителя пульс я не нащупал», — пишет мужчина в группе ЧП ДТП Пермский край.
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