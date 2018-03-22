На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП

Как сообщает УГИБДД Свердловской области, 42-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, который ехал со стороны Екатеринбурга, пошёл на обгон и допустил столкновение со встречным автомобилем Range Rover, который ехал из Перми

В результате ДТП погиб водитель Nissan. Его пассажирка с переломами грудной клетки, позвоночника и травмами головы попала в больницу.

В аварии также пострадали жители Пермского края: оба госпитализированы в отделение реанимации. У 36-летнего водителя Range Rover перелом обеих ног, травмы головы, у его 27-летней пассажирки перелом руки, травмы головы и травма живота.

В социальных сетях очевидец сообщил, что в тот день он ехал из Перми в Екатеринбург. Всю дорогу рядом с ним держался автомобиль Range Rover.