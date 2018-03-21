«Крайне тяжелое состояние». Расул Ибрагимов навестил пострадавшую при ограблении пенсионерку 

«Крайне тяжелое состояние». Расул Ибрагимов навестил пострадавшую при ограблении пенсионеркуВрио министра труда и социального развития РД Расул Ибрагимов навестил в Кизлярской центральной больнице пенсионерку, пострадавшую при ограблении.
Главврач медучреждения больницы Ибрагим Алиев рассказал о состоянии женщины.
«У пострадавшей зафиксировано множество ножевых ранений, которые нанесли в грудную клетку с повреждением брюшной полости. Пенсионерка была в оперативном режиме прооперирована. Теперь она находится под постоянным наблюдением врачей. Состояние остается крайне тяжелым. Сейчас мы делаем все возможное, чтоб спасти жизнь женщины», — отметил он в беседе с министром.
После руководитель ведомства встретился с дочерью пострадавшей и обещал оказать необходимую поддержку и помощь.
Отметим, что в ночь на 20 марта в городе Кизляре произошло нападение двух подростков на 70-летнюю пенсионерку, с целью грабежа. Пострадавшая Евдокия Стрелкова находилась на попечении кизлярского Комплексного центра социального обслуживания населения Минтруда республики.