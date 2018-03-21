«Крайне тяжелое состояние». Расул Ибрагимов навестил пострадавшую при ограблении пенсионерку

«Крайне тяжелое состояние». Расул Ибрагимов навестил пострадавшую при ограблении пенсионеркуВрио министра труда и социального развития РД Расул Ибрагимов навестил в Кизлярской центральной больнице пенсионерку, пострадавшую при ограблении.

Главврач медучреждения больницы Ибрагим Алиев рассказал о состоянии женщины.

«У пострадавшей зафиксировано множество ножевых ранений, которые нанесли в грудную клетку с повреждением брюшной полости. Пенсионерка была в оперативном режиме прооперирована. Теперь она находится под постоянным наблюдением врачей. Состояние остается крайне тяжелым. Сейчас мы делаем все возможное, чтоб спасти жизнь женщины», — отметил он в беседе с министром.

После руководитель ведомства встретился с дочерью пострадавшей и обещал оказать необходимую поддержку и помощь.