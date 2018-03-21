В Пензе из-за ДТП в пробке на узкой дороге застряло авто «скорой»

Пензе машина медиков на скорой помощи встала в пробке из-за чужого ДТП. Свидетели этой ситуации сняли все на камеру и выложили на хостинг YouTube.

По информации автора ролика, авария произошла на перекрестке улиц Карпинского и Островского, где проезжую часть не поделили легковой автомобиль и большегруз. Они перегородили и без того узкую из-за накопившихся сугробов дорогу другим участникам дорожного движения и спровоцировали значительный затор.

Автовладельцы вместе с автором видео возмутились безвыходностью ситуации, очень медленно пробка потихоньку начала разъезжаться. В результате легковушки отъехали назад, благодаря чему фура смогла проехать, а за ней и машина «скорой».