Ещё
Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
С призывом к Чайке.
21 марта Екатерина Потапова, мать погибшей в югорской автокатастрофе Даши Калашник, провела одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в Москве. Женщина стояла с плакатом: «Ю. Чайка, дайте СК РФ довести до конца дело об убийстве детей в Югре. Убийцы детей на свободе!».
Как сообщила "Уралинформбюро" пикетчица, родители, потерявшие детей в страшном ДТП, недовольны приговором суда и ходом расследования.
"Погибло 12 человек, среди них — 10 детей. А трое из четырех осужденных по этой трагедии уже фактически на свободе. Апелляции отклоняют. Вот как мы можем дальше жить, зная об этом?", — сетует Потапова.
Югорчанка надеется, что после пикета надзорное ведомство услышит убитых горем людей и расследование сдвинется с мертвой точки: «Прошло уже 2 года, а Вадим Саитханов, въехавший в середину автобуса и причинивший самые большие увечья, гуляет на свободе! Расследование было проведено в каком-то сжатом виде. Очень много недоработок. Но мы будем идти до конца. Будем бороться».
По словам матери погибшей девочки, если реакции не последует, родители юных спортсменов будут и дальше устраивать пикеты в разных городах России в надежде изменить ситуацию. «Я буду стоять где угодно и когда угодно, и не успокоюсь. Потому что самое худшее с нами уже случилось», — добавила собеседница агентства.
Видео: Екатерина Потапова/vk.com  4 декабря 2016 года нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с грузовиком Volvo, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым тралом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.
6 февраля 2018 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор виновникам югорской трагедии. Водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов был приговорен к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, его начальнику — 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.
Пострадавшие подали апелляцию. Обжаловали решение Ханты-Мансийского райсуда также сторона защиты и Генпрокуратура.
В феврале 2018 года к расследованию обстоятельств катастрофы подключился старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров. Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя второго трала — брата осужденного Раиля Саитханова — Вадима. Сыщики подозревают его в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц. Ранее мужчина проходил по делу как свидетель.
Расследование в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого продолжается.
Дело в отношении двоих сотрудников ГИБДД Башкирии, подозреваемых в халатности, для утверждения обвинительного заключения направлено в прокуратуру. По версии следствия, автоинспекторы не внесли в федеральную информационную систему данные о лишении Раиля Саитханова водительского удостоверения.
Уралинформбюро: последние новости
Водитель Nissan X-Trail устроил лобовое ДТП на свердловской трассе Екатеринбуржцам запретили поворачивать налево "Ревизорро" прошлась по свердловским поликлиникам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него220
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором292
Назван возможный преемник Лаврова88
США пригрозили привлечь РФ к ответственности82
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ20
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение