Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве

С призывом к Чайке

Как сообщила "Уралинформбюро" пикетчица, родители, потерявшие детей в страшном ДТП, недовольны приговором суда и ходом расследования.

"Погибло 12 человек, среди них — 10 детей. А трое из четырех осужденных по этой трагедии уже фактически на свободе. Апелляции отклоняют. Вот как мы можем дальше жить, зная об этом?", — сетует Потапова.

Югорчанка надеется, что после пикета надзорное ведомство услышит убитых горем людей и расследование сдвинется с мертвой точки: «Прошло уже 2 года, а Вадим Саитханов, въехавший в середину автобуса и причинивший самые большие увечья, гуляет на свободе! Расследование было проведено в каком-то сжатом виде. Очень много недоработок. Но мы будем идти до конца. Будем бороться».

По словам матери погибшей девочки, если реакции не последует, родители юных спортсменов будут и дальше устраивать пикеты в разных городах России в надежде изменить ситуацию. «Я буду стоять где угодно и когда угодно, и не успокоюсь. Потому что самое худшее с нами уже случилось», — добавила собеседница агентства.

Видео: Екатерина Потапова/vk.com 4 декабря 2016 года нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с грузовиком Volvo, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым тралом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.

Пострадавшие подали апелляцию. Обжаловали решение Ханты-Мансийского райсуда также сторона защиты и Генпрокуратура.

В феврале 2018 года к расследованию обстоятельств катастрофы подключился старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров . Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя второго трала — брата осужденного Раиля Саитханова — Вадима. Сыщики подозревают его в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц. Ранее мужчина проходил по делу как свидетель.

Расследование в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого продолжается.