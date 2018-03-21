Мать погибшей в Югре девочки пикетировала здание Генпрокуратуры в Москве 

С призывом к Чайке.
21 марта Екатерина Потапова, мать погибшей в югорской автокатастрофе Даши Калашник, провела одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в Москве. Женщина стояла с плакатом: «Ю. Чайка, дайте СК РФ довести до конца дело об убийстве детей в Югре. Убийцы детей на свободе!».
Как сообщила "Уралинформбюро" пикетчица, родители, потерявшие детей в страшном ДТП, недовольны приговором суда и ходом расследования.
"Погибло 12 человек, среди них — 10 детей. А трое из четырех осужденных по этой трагедии уже фактически на свободе. Апелляции отклоняют. Вот как мы можем дальше жить, зная об этом?", — сетует Потапова.
Югорчанка надеется, что после пикета надзорное ведомство услышит убитых горем людей и расследование сдвинется с мертвой точки: «Прошло уже 2 года, а Вадим Саитханов, въехавший в середину автобуса и причинивший самые большие увечья, гуляет на свободе! Расследование было проведено в каком-то сжатом виде. Очень много недоработок. Но мы будем идти до конца. Будем бороться».
По словам матери погибшей девочки, если реакции не последует, родители юных спортсменов будут и дальше устраивать пикеты в разных городах России в надежде изменить ситуацию. «Я буду стоять где угодно и когда угодно, и не успокоюсь. Потому что самое худшее с нами уже случилось», — добавила собеседница агентства.
Видео: Екатерина Потапова/vk.com 4 декабря 2016 года нефтеюганские спортсмены возвращались с соревнований из окружной столицы. На запорошенной снегом трассе автобус с детьми столкнулся с грузовиком Volvo, который вез негабаритный груз. Транспортное средство развернуло на дороге и раздавило вторым тралом. В аварии погибли 10 детей и 2 тренера. 20 человек, включая 13 детей, получили серьезные травмы.
6 февраля 2018 года Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор виновникам югорской трагедии. Водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов был приговорен к 6 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Марату Зайнуллину, управлявшему автобусом, в котором ехали дети, суд назначил 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, его начальнику — 1 год и 3 месяца. Директор спортшколы Ирина Тарасова приговорена к 11 месяцам принудительных работ.
Пострадавшие подали апелляцию. Обжаловали решение Ханты-Мансийского райсуда также сторона защиты и Генпрокуратура.
В феврале 2018 года к расследованию обстоятельств катастрофы подключился старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Роман Нестеров. Было возбуждено уголовное дело в отношении водителя второго трала — брата осужденного Раиля Саитханова — Вадима. Сыщики подозревают его в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц. Ранее мужчина проходил по делу как свидетель.
Расследование в отношении врио председателя комитета по физкультуре и спорту администрации Нефтеюганска Александра Комарницкого продолжается.