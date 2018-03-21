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«ЕР» обсудит с россиянами возможность увеличения скоростного режима на дорогах вне населенных пунктов
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«ЕР» обсудит с россиянами возможность увеличения скоростного режима на дорогах вне населенных пунктов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» до конца июня проведет общественное обсуждение по инициативе повышения скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов до 100-110 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» до конца июня проведет общественное обсуждение в регионах и выяснит мнение жителей по инициативе повышения разрешенной скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч. Кроме того, необходимо провести сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения установленного скоростного режима за последние три года», — сообщили в партии со ссылкой на координатора партпроекта Сергея Бидонько.
По мнению С. Бидонько, в России сейчас очень мало трасс, где есть возможность ехать с высокой скоростью. При этом ограничение скоростного режима ведет к снижению пропускной способности автодорог. «Поэтому считаю, что предложение о повышении разрешенной скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч необходимо обсуждать с общественностью, экспертами и представителями ведомств. Необходимо выявить участки, которые уже готовы к такому скоростному режиму. Партпроект „Безопасные дороги“ инициирует общественное обсуждение проблемы для того, чтобы выяснить мнение граждан по предложенной инициативе», — отметил координатор проекта.
При этом в партии отметили, что согласно данным ГИБДД, каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие происходит сегодня именно из-за несоблюдения водителями скоростного режима. «Поэтому необходимо также провести сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения установленного скоростного режима за последние три года, и выяснить, как нововведение повлияет на сокращение их количества», — добавил С. Бидонько.
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