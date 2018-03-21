«ЕР» обсудит с россиянами возможность увеличения скоростного режима на дорогах вне населенных пунктов 

Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» до конца июня проведет общественное обсуждение по инициативе повышения скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов до 100-110 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
«Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» до конца июня проведет общественное обсуждение в регионах и выяснит мнение жителей по инициативе повышения разрешенной скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч. Кроме того, необходимо провести сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения установленного скоростного режима за последние три года», — сообщили в партии со ссылкой на координатора партпроекта Сергея Бидонько.
По мнению С. Бидонько, в России сейчас очень мало трасс, где есть возможность ехать с высокой скоростью. При этом ограничение скоростного режима ведет к снижению пропускной способности автодорог. «Поэтому считаю, что предложение о повышении разрешенной скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч необходимо обсуждать с общественностью, экспертами и представителями ведомств. Необходимо выявить участки, которые уже готовы к такому скоростному режиму. Партпроект „Безопасные дороги“ инициирует общественное обсуждение проблемы для того, чтобы выяснить мнение граждан по предложенной инициативе», — отметил координатор проекта.
При этом в партии отметили, что согласно данным ГИБДД, каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие происходит сегодня именно из-за несоблюдения водителями скоростного режима. «Поэтому необходимо также провести сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения установленного скоростного режима за последние три года, и выяснить, как нововведение повлияет на сокращение их количества», — добавил С. Бидонько.