«Единая Россия» обсудит с общественностью увеличение максимальной скорости на автодорогах РФ

Партпроект «Единой России» «Безопасные дороги» до конца июня проведет общественное обсуждение в регионах и выяснит мнение жителей по инициативе повышения разрешенной скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч. Кроме того, необходимо провести сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения установленного скоростного режима за последние три года. Об этом заявил координатор партпроекта «Единой России» «Безопасные дороги» Сергей Бидонько

«Сегодня на городских и сельских дорогах предельно разрешенная скорость составляет 60 км/ч. Вне населенных пунктов разрешено ехать со скоростью 90 км/ч, а по автомагистралям — 110 км/ч. Автомагистрали содержатся в отличном состоянии, поэтому движение с высокой скоростью на них безопасно. Но, к сожалению, количество автомагистралей в России остается пока небольшим. На сегодняшний день есть только две трассы, на которых имеются участки с разрешенной скоростью движения 130 км/ч — это платный участок трассы Москва Санкт-Петербург , и участок трассы М4 «Дон». Конечно, для такой страны, как Россия, это очень мало», — подчеркнул координатор партпроекта «Безопасные дороги».

«Неоспорим тот факт, что ограничение скоростного режима ведет к снижению пропускной способности автодорог. Поэтому считаю, что предложение о повышении разрешенной скорости автомобиля на дорогах вне населенных пунктов с 90 км/ч до 100-110 км/ч необходимо обсуждать с общественностью, экспертами и представителями ведомств. Необходимо выявить участки, которые уже готовы к такому скоростному режиму. Партпроект «Безопасные дороги» инициирует общественное обсуждение проблемы для того, чтобы выяснить мнение граждан по предложенной инициативе», — рассказал координатор партпроекта.

«По информации ГИБДД, каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие происходит сегодня именно из-за несоблюдения водителями скоростного режима. Поэтому необходимо также провести сравнительный анализ ДТП, случившихся в результате превышения установленного скоростного режима за последние три года, и выяснить, как нововведение повлияет на сокращение их количества», — заключил Бидонько.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах». Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.