Нижегородка получила черепно-мозговую травму в маршрутке

38-летняя женщина доставлена в больницу после поездки в нижегородской маршрутке. Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту № 31, сообщает ГИБДД по Нижегородской области

20 марта около 08.30 34-летний водитель общественного транспорта, двигаясь по улице Ванеева, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Киа-Рио».

В результате ДТП одна из пассажирок автобуса получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Напомним, неизвестный водитель спровоцировал массовую аварию в Автозаводском районе.