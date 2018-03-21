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Нижегородка получила черепно-мозговую травму в маршрутке
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Нижегородка получила черепно-мозговую травму в маршрутке 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: В городе N
38-летняя женщина доставлена в больницу после поездки в нижегородской маршрутке. Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту № 31, сообщает ГИБДД по Нижегородской области.
20 марта около 08.30 34-летний водитель общественного транспорта, двигаясь по улице Ванеева, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Киа-Рио».
В результате ДТП одна из пассажирок автобуса получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Напомним, неизвестный водитель спровоцировал массовую аварию в Автозаводском районе.
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