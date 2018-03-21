В Курске пьяный водитель пытался подкупить инспектора ДПС скидкой на туфли

Курске пьяный 28-летний водитель пытался подкупить сотрудника ДПС двумя бутылками коньяка и скидкой в обувной магазин, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, ночью сотрудник ДПС остановил на улице Павлова в Курске автомобиль. Во время беседы инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало, что в организме автомобилиста было спиртное. Тогда водитель решил договориться с полицейским и за отказ от составления протокола предложил ему 10 тыс. рублей, 50-процентнцю скидку в обувной магазин и две бутылки армянского коньяка.