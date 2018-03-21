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В Курске пьяный водитель пытался подкупить инспектора ДПС скидкой на туфли
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В Курске пьяный водитель пытался подкупить инспектора ДПС скидкой на туфли 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Курске пьяный 28-летний водитель пытался подкупить сотрудника ДПС двумя бутылками коньяка и скидкой в обувной магазин, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, ночью сотрудник ДПС остановил на улице Павлова в Курске автомобиль. Во время беседы инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало, что в организме автомобилиста было спиртное. Тогда водитель решил договориться с полицейским и за отказ от составления протокола предложил ему 10 тыс. рублей, 50-процентнцю скидку в обувной магазин и две бутылки армянского коньяка.
Однако инспектор ДПС отказался от столь щедрой взятки и сообщил об инциденте в региональное МВД. Теперь автомобилисту грозит не только административная, но и уголовная ответственность.
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