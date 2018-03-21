В Москве испытали трехколесный электромобиль

Глядя на электрокар, так и хочется поиграть в ассоциации. С некоторых ракурсов — гоночный болид. Сбоку угадываются очертания вертолетной кабины. Так и кажется, что еще немного, и машина просто взлетит в воздух, передает «ТВ Центр».

Заправлять бензином этот девайс не нужно — достаточно просто иметь парковку рядом с розеткой. Экологично и дешево. Четыре часа на подзарядку — и снова за руль. Но даже прикорм электричеством так не удивляет, как необычный вид автомобиля. У него нет четвертого колеса. На дороге — сплошные плюсы, уверяют разработчики.

А выдержать сможет даже лютые морозы. По крайней мере, испытания нынешней зимой автомобиль прошел достойно. В остальном все как у обычной машины с автоматической коробкой передач. На первый взгляд.

Внутри машина практически ничем не отличается от стандартной, привычной всем водителям. За исключением, возможно, только того, что здесь нет рычага переключения скоростей — все на кнопках. Главное — слишком маленькие габариты. В этом и плюс, уверяют разработчики. Места для парковки нужно меньше, да и любая стоянка для электромобиля автоматически становится бесплатной. Что в Москве — настоящий подарок.

В массовое производство такие автомобили пока запускать не спешат. Их еще нужно доработать. В частности, перейти на двигатели полностью российского производства. Работают и над комфортом будущих пассажиров. Аскетичный дизайн — мера временная. Для начала эти автомобили смогут использовать службы доставки, ну а в будущем — все желающие.

"Главное, чтобы город создал среду. И воспринял это нормально", — сказал генеральный директор ОАО «Калибр» Сергей Севостьянов.

Переучиваться для этого суперкара будущего не придется. Достаточно иметь категорию «Б» в правах. А вот место для пассажира, которое пока есть за водителем, скорее всего, уберут. Сидеть там все равно неудобно, а вещи класть куда-то нужно.

Александра Сергомасова, Юрий Тимошин, Роман Борискин. «ТВ Центр».