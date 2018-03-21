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Ставки утильсбора на автомобили подняли с 1 апреля
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Ставки утильсбора на автомобили подняли с 1 апреля 

BFM.RU 3 часа назад
Правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, они заработают с 1 апреля 2018 года, следует из постановления кабмина.
Утильсбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году этот подход распространили на дорожно-строительную технику. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.
Ранее глава Минтранса Максим Соколов оценил дополнительные доходы от индексации утилизационного сбора, которые начнут поступать с 2018 года, в 5 млрд рублей в год.
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