Ставки утильсбора на автомобили подняли с 1 апреля 

Правительство РФ утвердило новые ставки утилизационного сбора на автомобили, они заработают с 1 апреля 2018 года, следует из постановления кабмина.
Утильсбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. В 2016 году этот подход распространили на дорожно-строительную технику. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.
Ранее глава Минтранса Максим Соколов оценил дополнительные доходы от индексации утилизационного сбора, которые начнут поступать с 2018 года, в 5 млрд рублей в год.