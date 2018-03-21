Завышена ли стоимость ремонта, доказывает ответчик

Два водителя попали в ДТП. Страховая виновницы происшествия выплатила потерпевшему сумму, которой не хватило бы, чтобы покрыть нанесенный в аварии ущерб. В свою очередь, потерпевший водитель подал в суд на виновницу и ее страховую с требованием взыскать всю сумму нанесенного ущерба.

Суд первой инстанции взыскал с виновницы аварии недостающие для возмещения деньги. Апелляционная инстанция снизила сумму, которую ответчица должна была выплатить истцу. Истец подал кассационную жалобу в ВС РФ

Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.

Суд первой инстанции исходил из того, что для ремонта автомобиля истца необходимо закупить новые запчасти. С предоставленной истцом экспертизой суд согласился, поскольку для автомобиля истца отсутствуют аналоги оригинальных запчастей.

С решением суда второй инстанции согласиться нельзя, поскольку сумма, указанная в судебном решении, недостаточна для полного возмещения ущерба. Кроме того, суд заявил, что истец не доказал, что для ремонта его автомобиля нужны новые запчасти. Однако это противоречит сложившейся судебной практике. Если имущество истца восстанавливают, используя новые материалы, то затраты на такой ремонт полностью включаются в сумму ущерба. Размер возмещения можно уменьшить, только если ответчик докажет, что есть другой способ ремонта имущества. Таким образом, суд второй инстанции неправильно распределил доказательное бремя по делу.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ отменила решение суда второй инстанции и направила дело на новое рассмотрение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 27.02.2018 № 7-КГ17-11 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»