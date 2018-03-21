Ещё
Лекарства с наркотиками по-прежнему запрещены для водителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лекарства с наркотиками по-прежнему запрещены для водителей 

Daily-Motor 3 часа назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня стало известно о том, что поправки к КоАП по поводу защиты водителей, употребляющих корвалол и валокордин, не приняли.
С идеей защиты россиян, которые управляют транспортным средством и употребляют фармацевтические препараты от сердца, выступила группа депутатов. Всё дело в том, что нередко таких автомобилистов наказывают за то, что анализы их крови подтверждают наличие наркотиков только из-за того, что человек не смог рассчитать, как быстро из его организма выведется сильнодействующее лекарственное средство. Статистика гласит о том, что примерно пять процентов от всех взятых проб на наркотики были положительными из-за употребления фармпрепаратов.
Но, в комитете Государственной Думы от этой идеи отказались. По мнению представителей контролирующей организации, нужно напротив запретить водителям управлять автомобилем в случае, если он принимает «специфические» препараты. Параллельно с этим нужно развивать методы быстрой диагностики, для того, чтобы результаты проб на наркотики были стопроцентно верны.
Daily-Motor: последние новости
Водителей РФ обязали надевать одежду со светоотражающими элементами Определены самые популярные автомобили с пробегом в Москве GM-Avtovaz продлевает срок действия скидок на Chevrolet Niva
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него223
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором293
Назван возможный преемник Лаврова88
США пригрозили привлечь РФ к ответственности86
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ20
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение