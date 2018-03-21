Лекарства с наркотиками по-прежнему запрещены для водителей

Сегодня стало известно о том, что поправки к КоАП по поводу защиты водителей, употребляющих корвалол и валокордин, не приняли.

С идеей защиты россиян, которые управляют транспортным средством и употребляют фармацевтические препараты от сердца, выступила группа депутатов. Всё дело в том, что нередко таких автомобилистов наказывают за то, что анализы их крови подтверждают наличие наркотиков только из-за того, что человек не смог рассчитать, как быстро из его организма выведется сильнодействующее лекарственное средство. Статистика гласит о том, что примерно пять процентов от всех взятых проб на наркотики были положительными из-за употребления фармпрепаратов.