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Пензенцев насмешил «перебегавший не по правилам дорогу столб», в который влетела «Нива»
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Пензенцев насмешил «перебегавший не по правилам дорогу столб», в который влетела «Нива» 

PNZdrive 3 часа назад
Фото: PNZdrive
Жители Пензы активно комментируют снимки врезавшейся в фонарный столб «Ниву». Очевидцы выложили в Сеть кадры спасательной операции: кран пытается установить столб на свое место.
Инцидент произошел вечером 20 марта недалеко от остановки общественного транспорта на улице 40 лет Октября.
Горожан насмешила эта история.
«Снова столб не по правилам дорогу перебегал», — прокомментировал сделанное фото автор поста в группе«Пенза live» соцсети «ВКонтакте».
«Да одолели уже эти столбы… спасу от них нет. Когда их уже штрафовать начнут?! это невыносимо просто», — поддержал автора пользователь Андрей.
«Столбы хуже пешеходов стали, надо вводить для них правила», — пошутил еще один участник сообщества.
О пострадавших в этой аварии пока ничего не известно.
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