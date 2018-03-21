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ГИБДД запретила левые повороты на двух улицах в Екатеринбурге
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ГИБДД запретила левые повороты на двух улицах в Екатеринбурге 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
По инициативе ГИБДД в Екатеринбурге запретили левые повороты на двух улицах на Уралмаше и ВИЗе. Теперь нельзя повернуть налево по улице Бакинских Комиссаров перед Кировградской со стороны Калинина и по улице Викулова перед Металлургов со стороны Крауля.
Как объяснили в администрации города, это сделано для безопасности дорожного движения. В первом случае (поворот с Бакинских Комиссаров) водители плохо видят встречные автомобили, когда поворачивают налево. Во втором случае (поворот с Викулова) — меры приняты для увеличения пропускной способности левого поворота с Викулова на Металлургов в сторону Рабочих.
На Бакинских Комиссаров — Кировградской действительно часто происходят серьёзные ДТП.
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