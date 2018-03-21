ГИБДД запретила левые повороты на двух улицах в Екатеринбурге

По инициативе ГИБДД Екатеринбурге запретили левые повороты на двух улицах на Уралмаше и ВИЗе. Теперь нельзя повернуть налево по улице Бакинских Комиссаров перед Кировградской со стороны Калинина и по улице Викулова перед Металлургов со стороны Крауля.

Как объяснили в администрации города, это сделано для безопасности дорожного движения. В первом случае (поворот с Бакинских Комиссаров) водители плохо видят встречные автомобили, когда поворачивают налево. Во втором случае (поворот с Викулова) — меры приняты для увеличения пропускной способности левого поворота с Викулова на Металлургов в сторону Рабочих.

На Бакинских Комиссаров — Кировградской действительно часто происходят серьёзные ДТП.