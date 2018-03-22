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Работник коммунальной службы получил травму позвоночника из‐за упавшей глыбы льда
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Работник коммунальной службы получил травму позвоночника из‐за упавшей глыбы льда 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Медиа-центр
В Череповце на сотрудника «Спецавтотранса» рухнула глыба льда, когда он закрывал гараж. В результате у мужчины диагностировали травму позвоночника. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу СК.
По данным издания, пострадавший поставил машину в гараж и начал закрывать двери, когда с козырька соскользнул огромный кусок льда. Удар пришелся на позвоночник. Мужчину сразу же направили в больницу, где выяснилось, что у него закрытый компрессионный перелом тела позвонка.
В настоящее время СК проводит проверку и разыскивает ответственных за нарушение правил безопасности.
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