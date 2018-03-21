Екатеринбуржцам запретили поворачивать налево

Ради безопасности.

Екатеринбурге запретили два левых поворота. Ограничения введены для обеспечения безопасности дорожного движения по инициативе ГИБДД

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистарции, из-за плохой видимости встречного транспорта при выполнении левого поворота по улице Бакинских Комиссаров перед Кировградской со стороны Калинина отныне разрешено движение только прямо и направо.

Новый знак появится и на улице Викулова перед Металлургов со стороны Крауля — для увеличения пропускной способности левого поворота с Викулова на Металлургов в сторону улицы Рабочих.

В городском комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети напоминают водителям о необходимости постоянно обращать внимание на знаки и не ездить «по памяти».