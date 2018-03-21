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Автовладельцев Пензы просят убрать свои машины с обочин
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Автовладельцев Пензы просят убрать свои машины с обочин 

PNZdrive 42 минуты назад
Фото: PNZdrive
Из-за начавшегося снегопада на главных магистралях Пензы возникают проблемы с уборкой дорог. Спецслужбам мешают оставленные на обочинах автомобили.
Пресс-служба горадминистрации отмечает, что по информации Пензенского ЦГМС в течение суток ожидается сильный снегопад. Проведение необходимых мероприятий по благоустройству качественно и в полном объеме затрудняют оставленные вдоль проезжей части дороги и пешеходных зон легковые и грузовые машины. Постоянными местами парковки в городе по-прежнему остаются проезжие части дорог на проспекте Победы, на улицах Глазунова, Клары Цеткин, Тернопольской, Коммунистической, Леонова, Ударная, Минская, Ладожская. Остановка и стоянка легковых и грузовых машин, согласно правилам дорожного движения в этих местах не запрещена, но присутствие автомобилей мешает снегоуборочной технике.
«Брошенный транспорт мешает специалистам дорожного хозяйства, препятствуют механизированной уборке территорий. Переместите свои машины в места, где они не помешают работе спецтехники.
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