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Суд в Екатеринбурге арестовал трёх водителей за тонировку
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Суд в Екатеринбурге арестовал трёх водителей за тонировку 

e1.ru 55 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге трёх водителей арестовали на 5 суток за то, что они не убрали тонировку со стёкол автомобилей. Такое наказание 19 марта вынес Железнодорожный суд, сообщает ГИБДД.
Первого водителя поймали 15 марта на улице Бебеля. 28-летний мужчина ехал на BMW с тонировкой на передних боковых стёклах.
«В ходе разбирательства было установлено, что данное правонарушение было выявлено сотрудниками ГИБДД еще в феврале и водитель, согласно выданному требованию, должен был в течение 10 дней устранить техническую неисправность своего транспортного средства, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — Однако гражданин не выполнил законное требование».
Инспекторам водитель BMW заявил, что не успел отодрать плёнку, так как уезжал за границу. Водителя пробили по базе и выяснили, что только в этом году его 10 раз штрафовали за тонировку. Мужчина раскаялся и признал вину, но всё равно получил 5 суток.
19 марта на улице Вокзальной сотрудники ДПС остановили 32-летнего водителя тонированного Hyundai Solaris. При этом ещё в середине января этому водителю выдали предписание снять плёнку со стёкол. Суд его также арестовал на 5 суток.
Такое же решение суд вынес в отношении 26-летнего водителя Daewoo Nexia. Он ездил с сеткой на боковых передних стёклах. Инспекторам парень сказал, что просто не знал, что ездить с сеткой нельзя.
«Госавтоинспекция напоминает, что невыполнение законного требования сотрудника полиции о приведении в соответствие требованиям нормативных документов светопропускания передних боковых стекол транспортных средств является правонарушением», — отмечают в ГИБДД.
Водителей могут арестовать сроком до 15 суток. С начала года по решению суда за неповиновение инспекторам арестованы уже более 20 водителей.
В начале февраля в Екатеринбурге судья посадил на 5 суток любителя незаконной тонировки. Мы вели онлайн-трансляцию из зала суда.
Мы также писали о подобных рейдах, когда инспекторы ГИБДД ловили любителей тонироваться не по ГОСТу. В ведомстве отмечают, что количество тонированных автомобилей, как правило, увеличивается весной.
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