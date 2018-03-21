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Выехал на встречку: на трассе М-5 пьяный водитель Chevrolet Lanos влетел в «Приору»
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Выехал на встречку: на трассе М-5 пьяный водитель Chevrolet Lanos влетел в «Приору» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В среду, 21 марта, в Самарской области произошло ДТП. На 83 км трассы М-5 столкнулись Chevrolet Lanos и «Лада-Приора». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Авария произошла в 6:15 утра.
— Водитель Chevrolet Lanos выехал на встречку, где столкнулся с «Приорой». В результате ДТП пострадали водитель автомашины Chevrolet Lanos — 32-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами ног, — рассказали в областном главке.
От удара машина вылетела на обочину
Также медики доставили в больницу 53-летнего водителя «Приоры» и его пассажира — 36-летнего мужчину.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Chevrolet Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения.
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