Выехал на встречку: на трассе М-5 пьяный водитель Chevrolet Lanos влетел в «Приору»

В среду, 21 марта, в Самарской области произошло ДТП. На 83 км трассы М-5 столкнулись Chevrolet Lanos и «Лада-Приора». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 6:15 утра.

— Водитель Chevrolet Lanos выехал на встречку, где столкнулся с «Приорой». В результате ДТП пострадали водитель автомашины Chevrolet Lanos — 32-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами ног, — рассказали в областном главке.

От удара машина вылетела на обочину

Также медики доставили в больницу 53-летнего водителя «Приоры» и его пассажира — 36-летнего мужчину.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель Chevrolet Lanos находился в состоянии алкогольного опьянения.