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В Пензенской области объявили об операции «Пешеход»
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

В Пензенской области объявили об операции «Пешеход» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции объявили о проведении очередного профилактического рейда. В этот раз в рамках мероприятия «Пешеход» автополицейские уделят особое внимание выявлению нарушений связанных с переходом проезжей части.
Цель рейдов — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также повышение культуры пользования пешеходным переходом со стороны всех участников дорожного движения.
«В четверг, 21 марта, в областном центре сотрудники Госавтоинспекции обратят особое внимание на недопущение и пресечение нарушений Правил дорожного движения пешеходами», — сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.
Госавтоинспекция напоминает пензенцам, что за переход дороги в неположенном месте пешеходам грозит административный штраф в размере 500 рублей.
«Уважаемые пешеходы! Прежде чем перейти дорогу необходимо убедиться в безопасности перехода. Если Вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам движения, также снижают скорость или уже остановились. Помните, что за секунду автомобиль остановиться не сможет. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде», — добавили в отделе пропаганды.
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