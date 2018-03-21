Водитель иномарки пострадал из-за падения бетонной плиты с грузовика в Кстове

Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло в пять часов вечера 20 марта на втором километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново. Мужчина 1969 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем «Исузу» допустил падение груза — бетонных плит — на проезжую часть. На упавшие плиты совершили наезд автомобили «Киа» и «Сузуки».

В результате происшествия пострадал водитель автомобиля «Сузуки» — мужчина 1964 г.р. Он получил ушиб головы. Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия. В госпитализации мужчина не нуждался.