Ещё
Водитель иномарки пострадал из-за падения бетонной плиты с грузовика в Кстове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Водитель иномарки пострадал из-за падения бетонной плиты с грузовика в Кстове 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в пять часов вечера 20 марта на втором километре автодороги Кстово — Дальнее Константиново. Мужчина 1969 г.р. (водительский стаж девять лет), управляя автомобилем «Исузу» допустил падение груза — бетонных плит — на проезжую часть. На упавшие плиты совершили наезд автомобили «Киа» и «Сузуки».
В результате происшествия пострадал водитель автомобиля «Сузуки» — мужчина 1964 г.р. Он получил ушиб головы. Медицинская помощь пострадавшему была оказана на месте происшествия. В госпитализации мужчина не нуждался.
Newsroom24: последние новости
Движение транспорта будет ограничено на Нижне-Волжской набережной с 19 марта Проект «Безопасные и качественные дороги» отвечает на большое количество запросов общества - Ржевский Пьяный водитель «Лады Калина» устроил ДТП в Урене
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия закрыла границу для грузов с Украины132
Путин занялся «списком Собчак»36
Пенсии россиян будут считать по-новому110
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ37
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России48
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
00:43
Схема движения на «фиолетовой» ветке изменится
Новости Москвы
01:19
Московские экологи отметят «Час Земли» в «Зарядье»
Общество Новости Москвы
01:15
Врачи скорой и полиция волокли пациента по снегу
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение