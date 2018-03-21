Сотрудники ГИБДД провели профилактику с водителями автобусов

Автоинспекторы встретились с работниками филиала Зеленоградский автокомбинат ГУП «Мосгортранс».

Как сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД, заместитель командира подразделения Виталий Заиченко провел профилактическую беседу с водительским составом филиала Зеленоградского автокомбината ГУП «Мосгортранс» о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

В ходе встречи Виталий Заиченко довел информацию о состоянии аварийности в округе, указал на допускаемые нарушения ПДД водителями, разобрал причины и обстоятельства ДТП, произошедшие с участием водителей автобусов.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, особое внимание было уделено особенностям движения при перевозке детей, безопасном поведении детей в общественном транспорте, повышенном внимании к находящимся на дорогах детям и обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.