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Один человек погиб в ДТП в Амурской области
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Еще один посол отказался ехать в МИД РФ

Один человек погиб в ДТП в Амурской области 

360tv.ru 1 час назад
Водитель Toyota Dyna спровоцировал аварию с грузовиком Hino в Амурской области. Позже 41‐летний мужчина скончался от полученных травм в реанимационном отделении, сообщило ИА PrimaMedia.
Владелец грузовика Toyota превысил скорость и врезался в припаркованный автомобиль Hino в районе села Сальское Дальнереченского района. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже умер.
Проводится расследование.
Автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Бруклине (США). Столкновение произошло на пересечении
Истерн-Паркуэй
и Рокуэй авеню.
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