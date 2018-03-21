Один человек погиб в ДТП в Амурской области

Водитель Toyota Dyna спровоцировал аварию с грузовиком Hino в Амурской области . Позже 41‐летний мужчина скончался от полученных травм в реанимационном отделении, сообщило ИА PrimaMedia. Владелец грузовика Toyota превысил скорость и врезался в припаркованный автомобиль Hino в районе села Сальское Дальнереченского района. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже умер. Проводится расследование. Автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Бруклине США ). Столкновение произошло на пересечении Истерн-Паркуэй и Рокуэй авеню.