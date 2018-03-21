Один человек погиб в ДТП в Амурской области 

Водитель Toyota Dyna спровоцировал аварию с грузовиком Hino в Амурской области. Позже 41‐летний мужчина скончался от полученных травм в реанимационном отделении, сообщило ИА PrimaMedia.
Владелец грузовика Toyota превысил скорость и врезался в припаркованный автомобиль Hino в районе села Сальское Дальнереченского района. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже умер.
Проводится расследование.
Автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Бруклине (США). Столкновение произошло на пересечении
Истерн-Паркуэй
и Рокуэй авеню.