Иск пассажирки «Яндекс. Такси» на 66 млн рублей рассмотрят 16 мая

В среду, 21 марта, Тушинский суд Москвы не смог приступить к рассмотрению иска пассажирки Елены Гращенковой к компании «Яндекс. Такси» о выплате компенсации на сумму более 66 млн рублей из-за аварии.

Как сообщила Business FM сама истица, слушание не состоялось из-за неявки на процесс представителей третьих лиц, которых суд ранее привлек к участию в споре. Это компания-диспетчер «Логистика-СП», которая предоставляет «Яндекс. Такси» данные пассажиров, арендовавший автомобиль таксопарк «Такси Тайм», а также водитель Денис Апшу. «Кроме того, мой представитель сегодня заболел, поэтому слушания отложили на 16 мая в 9:30 », — сказала пострадавшая Елена Гращенкова.

Согласно материалам дела, 30 июня 2016 года Елена Гращенкова, находясь в Санкт-Петербурге , с помощью приложения «Яндекс. Такси» вызвала машину. Водитель попал в аварию, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью пассажирки: у нее было раздроблено плечо.

Женщина обратилась в суд с требованием о выплате компенсации. Она указала, что ответчик оказал ей некачественную услугу. Сумма иска включает компенсацию морального вреда, который истица оценила в 59,3 млн рублей, расходы на лечение на сумму более 600 тысяч, сумму утраченного заработка в размере 6 млн, а также оплату расходов на представителя в сумме 400 тысяч рублей.

Ответчик иск не признал. «Яндекс. Такси» заявляет, что не является перевозчиком, а выступает в качестве средства связи: предоставляет технологическую услугу по взаимодействию пользователей и партнеров сервиса. Иными словами, компания лишь посредник между пассажиром и водителем. Партнером «Яндекс. Такси» в данном случае была компания «Логистика-СП», а машина принадлежала на правах аренды таксопарку «Такси Тайм». Водитель, в свою очередь, управлял автомобилем на основании договора субаренды. Таким образом, договор возмездного оказания услуг между истцом и ответчиком заключен не был, полагают в «Яндекс. Такси».

3 августа 2017 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал водителя Дениса Апшу виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Он получил полтора года ограничения свободы.