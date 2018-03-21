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Подмосковные школьники массово отравились неизвестным газом
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Подмосковные школьники массово отравились неизвестным газом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
По меньшей мере 23 ребенка в возрасте от 11 до 14 лет доставлены в Волоколамскую больницу из местной школы с отравлением неизвестным газом, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Еще 16 школьников получили медицинскую помощь на месте. Причина произошедшего пока не установлена.
По предварительным данным, в среду, 20 марта, около 9:00 из Волоколамской средней школы №2 на улице Панфилова стали поступать сообщения о резком удушающем запахе, который почувствовали ученики. Прибывшие врачи скорой помощи изначально предположили, что кто-то распылил баллончик со слезоточивым газом, но свидетелей его применения найти не удалось, и сам баллончик до сих пор не обнаружен.
К 12:00, по данным медиков, в больницы были доставлены 23 ребенка, всего же за медицинской помощью в школе обратились 39 человек. У всех диагноз «отравление неизвестным газом раздражающего действия, аллергическая реакция».
В Главном управлении МВД по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что проверяют информацию.
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