Подмосковные школьники массово отравились неизвестным газом

По меньшей мере 23 ребенка в возрасте от 11 до 14 лет доставлены в Волоколамскую больницу из местной школы с отравлением неизвестным газом, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах

Еще 16 школьников получили медицинскую помощь на месте. Причина произошедшего пока не установлена.

По предварительным данным, в среду, 20 марта, около 9:00 из Волоколамской средней школы №2 на улице Панфилова стали поступать сообщения о резком удушающем запахе, который почувствовали ученики. Прибывшие врачи скорой помощи изначально предположили, что кто-то распылил баллончик со слезоточивым газом, но свидетелей его применения найти не удалось, и сам баллончик до сих пор не обнаружен.

К 12:00, по данным медиков, в больницы были доставлены 23 ребенка, всего же за медицинской помощью в школе обратились 39 человек. У всех диагноз «отравление неизвестным газом раздражающего действия, аллергическая реакция».