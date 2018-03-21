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Стали известны подробности стрельбы в зауральской школе
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Стали известны подробности стрельбы в зауральской школе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Администрация Шадринска прокомментировала инцидент в школе № 15, где 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам, сообщает корреспондент «АиФ-Курган».
Ранее сообщалось что школьники получили синяки и ссадины. Однако, как выяснилось позже, один ученик пострадал более серьезно. Пуля из пистолета задела голову. Его увезла в городскую больницу машина скорой помощи. Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.
«На оперативном совещании у главы города отмечалось, что со всеми детьми всё в порядке. Одного школьника госпитализировали утром, но сейчас его отпустили домой. Травма у него несерьезная», — рассказала «АиФ-Курган» руководитель информационно-аналитического отдела администрации Шадринска Тамара Петкова.
Также Тамара Петкова пояснила, что по предварительной версии школьница взяла пистолет в руки из-за конфликта с одноклассниками.
«В конфликте участвовали две девочки, но стреляла одна. Оружие она взяла дома. Сейчас выясняются причины конфликта, был ли он затяжной или спонтанный. На совещании уделялось внимание безопасности школ: ребенок пронес оружие, где-то значит есть недоработки», — пояснила Петрякова.
Напавшая на детей девочка не состояла на учёте в полиции, нет информации и о родителях.
Отметим, что информацию о тяжёлом ранении одного из пострадавших опровергли в БСМП Шадринска.
«К нам всегда в больницу привозят пациентов с тяжелыми травмами. Сегодня таких из школ города не поступало», — рассказала заместитель главного врача по лечебной работе «Шадринской больницы скорой медицинской помощи» Ирина Никульшина.
В школе, где случилось ЧП, отказываются давать комментарии.
Напомним, инцидент в учебном заведении произошёл утром 21 марта, синяки и ссадины получили семь детей.
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