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В Красноборском районе самосвал насмерть сбил пешехода
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В Красноборском районе самосвал насмерть сбил пешехода 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
В поселке Дябрино Красноборского района дорожная авария унесла жизнь пожилой женщины. 79-летняя северянка шла по краю проезжей части, когда ее сбил грузовик.
— Автомобиль марки ГАЗ САЗ 35071 сдавал назад с улицы Первомайской во двор дома 15 и наехал на женщину, которая шла во встречном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, — сообщили в областной Госавтоинспекции.
Информация о пострадавшем поступила в ГИБДД из медучреждения. 16 марта в 9 утра на Троицком проспекте водитель автобуса 43-го маршрута тронулся с остановки, не посмотрев, все ли пассажиры вышли. Пассажирка упала на тротуар. Ей пришлось обратиться за медпомощью, в больнице выяснилось, что у северянки — травма позвоночника. Сейчас по этому случаю проводится проверка.
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