В Красноборском районе самосвал насмерть сбил пешехода

В поселке Дябрино Красноборского района дорожная авария унесла жизнь пожилой женщины. 79-летняя северянка шла по краю проезжей части, когда ее сбил грузовик.

— Автомобиль марки ГАЗ САЗ 35071 сдавал назад с улицы Первомайской во двор дома 15 и наехал на женщину, которая шла во встречном направлении. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, — сообщили в областной Госавтоинспекции

Информация о пострадавшем поступила в ГИБДД из медучреждения. 16 марта в 9 утра на Троицком проспекте водитель автобуса 43-го маршрута тронулся с остановки, не посмотрев, все ли пассажиры вышли. Пассажирка упала на тротуар. Ей пришлось обратиться за медпомощью, в больнице выяснилось, что у северянки — травма позвоночника. Сейчас по этому случаю проводится проверка.