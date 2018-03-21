Цифра дня: Сколько автомобилей-беспилотников тестирует Apple?

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Компания Apple ускорила разработку автономного управления и почти удвоила количество тестовых беспилотных автомобилей за последние два месяца. Об этом рассказало издание Financial Times.

На настоящий момент в тестах Apple участвует 45 автономных автомобилей, тогда как в январе их количество достигало 27. В результате, Apple заняла второе место в Калифорнии, её обходит только Cruise Automation, дочернее предприятие General Motors , которая тестирует 110 беспилотников.