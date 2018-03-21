Цифра дня: Сколько автомобилей-беспилотников тестирует Apple? 

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автомобилей-беспилотников тестирует Apple.
Компания Apple ускорила разработку автономного управления и почти удвоила количество тестовых беспилотных автомобилей за последние два месяца. Об этом рассказало издание Financial Times.
На настоящий момент в тестах Apple участвует 45 автономных автомобилей, тогда как в январе их количество достигало 27. В результате, Apple заняла второе место в Калифорнии, её обходит только Cruise Automation, дочернее предприятие General Motors, которая тестирует 110 беспилотников.
Принадлежащая Google компания Waymo сейчас снизила число тестовых более чем со ста в прошлом июне до 24 машин, а в автопарке Tesla находится 39 беспилотных автомобилей. На днях Uber приостановила тесты своих 29 беспилотников после ДТП со смертельным исходом для пешехода.