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Свердловчане стали реже умирать после возлияний
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Свердловчане стали реже умирать после возлияний 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
И аварий.
Смертность в Свердловской области пошла на убыль. По итогам 2017 года она снизилась на 5% — до 13,3 случая на тысячу человек. Об этом «Уралинформбюро» сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Ольга Диконская.
Реже в минувшем году свердловчане умирали в результате отравлений алкоголем, самоубийств, травм, полученных в ДТП, а также от болезней органов пищеварения, дыхания и инфекционных заболеваний. Вместе с тем вырос показатель смертности от онкологии. Рак в 2017 году унес на 2% больше жителей Среднего Урала, чем годом раньше.
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